الانتخابات الرئاسية.. انتهاء تصويت اليوم الثاني للمصريين في نيوزيلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال المستشار أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ 103 لجان تعمل في تصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، وتم غلق لجنة واحدة وهي لجنة نيوزيلندا بعدما انتهى التصويت في اليوم الثاني بها.

وأضاف "بنداري"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، وأذاعته قناة إكسترا نيوز: كان عندنا بعض المشكلات الفنية المتعلقة بإدارة المنظومة في سفارة الرياض، وتدخل الفريق التقني وتعامل مع الموقف.

وأوضح مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: كانت هناك بعض البطاقات في بعض السفارات لم تكن يتم قراءتها وتدخلنا وجرى حل المشكلات أولًا بأول.