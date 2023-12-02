إقبال المصريين في السعودية على التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

يواصل المصريون بالخارج اليوم السبت، التوافد على مقار اللجان الفرعية بالبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني على التوالي بالانتخابات الرئاسية 2024.

وشهدت سفارة مصر بالسعودية توافد عدد كبير من المصريين للإدلاء بأًصواتهم منذ التاسعة صباحًا، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وتتواصل عملية اقتراع المصريين بالخارج اليوم حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة، وغدا الأحد في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بـ 137 مقرا في 121 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها في قراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.