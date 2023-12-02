شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر: القمع الرقمى يتواصل.. "ميتا" تحذف 94٪ من المحتوى الخاص بحرب غزة والان مع تفاصيل الخبر
يأتي تقرير "فوربس" ليكشف حجم التناقضات على الساحة الإعلامية، فوسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها أحد المنابر الإعلامية سارت على نفس نهج الوسائل التقليدية، فمنذ اندلاع العدوان الصـ هـ يوني على غزة قامت الوسائل التي تملكها "ميتا" بحذف الآلاف من المنشورات المؤيدة لفلسطين استجابة لطلب من الكيان المحتل.
لهذا يؤكد مرصد الأزهر، أن السبيل لمواجهة القمع الرقمي هو مواصلة النشر وسرد الحقائق بغض النظر عن عمليات الترصد والحذف للمنشورات الداعمة للحق الفلسطيني من قبل "ميتا"، فإنه السلاح الذي يجيده المحتل ويبرع فيه وعلينا الأخذ بنفس السلاح وإتقان العمل به نصرة للشعب الفلسطيني.
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