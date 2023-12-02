شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمد العرابى: لابد من فرض وقف إطلاق النار فى غزة بعد انهيار الهدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية السفير محمد العرابى، ضرورة تحرك المجتمع الدولى لفرض وقف إطلاق نار بشكل فورى داخل قطاع غزة، وذلك على خلفية تجدد القتال وسقوط مئات الشهداء بعد انهيار الهدنة بين إسرائيل وحماس وعودة الحرب الدموية من جديد.

ودعا السفير العرابي - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط، اليوم السبت، الأطراف الدولية المؤثرة، والأجهزة الأممية المعنية وعلى رأسها مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسئولياتها تجاه ضمان حماية المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، الذين تستهدفهم دولة الاحتلال لاسيما عبر قصف مناطق بالجنوب تم اعتبارها "آمنة" وتأوى النازحين من شمال القطاع.

وحذر وزير الخارجية الأسبق من خطورة القيام بعمليات عسكرية في جنوب القطاع الذي يتكدس فيه حاليا أهل غزة، إذ أن قصف المناطق الجنوبية يعني استهداف مباشر للمدنيين بهدف إبادتهم أو دفعهم إلى الخروج خارج حدود الأرض، منوها في هذا الشأن إلى موقف مصر الراسخ الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين خارج حدود أرضهم، باعتباره خطا أحمر لن يتم السماح بتجاوزه.

واعتبر رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية أن إعادة تفعيل النيران وتجدد القصف يثبت استهانة الجانب الإسرائيلي بكافة الجهود الحثيثة التي بذلت طوال الأيام الماضية من أجل تمديد الهدنة لحقن دماء الأبرياء وتأمين إدخال المزيد من المساعدات الإغاثية الملحة لسكان القطاع.

ونبه العرابي بأن عدم تحرك الدول الكبرى وذات التأثير لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف الحرب والمذابح ومخططات تهجير أهل قطاع غزة وتنفيذ القرارين الصادرين عن مجلس الأمن والجمعية العامة في هذا الشأن، يجعل إسرائيل دولة فوق القانون ويفقد شعوب العالم الثقة والمصداقية في المجتمع الدولي.