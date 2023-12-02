شكرا لقرائتكم خبر عن مصرية بالبحرين باكية بعد الإدلاء بصوتها: شاركوا أنتم عايشين فى جنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تستطع سيدة مصرية مقيمة بالبحرين أن تحبس دموعها بعد الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية فى ثانى أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج.

وقالت السيدة المصرية باكية: "أنا مصرية واتحرمت من مصر ووحشتنى أنتوا فى نعمة مش حاسين بيها أنا هاجرت إلى البحرين منذ عام 1967".

وبعثت برسالة لجموع المصريين بالخارج والداخل قائلة: "مصر حببتى وربنا يحميها انتوا عايشين فى جنة انزلوا وشاركوا".

وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى (رمز النجمة)، المرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى (رمز الشمس)، المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسى حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول من التصويت بالانتخابات الرئاسية، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحدًا خلف دولتهم.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

و نيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.