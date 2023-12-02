شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير من ناخبى الجالية المصرية بالمغرب للإدلاء بأصواتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعة الأولى لانطلاق عملية الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية بالسفارة المصرية بالعاصمة المغربية الرباط ارتفاعا كبيرا فى أعداد الناخبين من أعضاء الجالية المصرية بالمغرب.

وساهمت عطلة نهاية الأسبوع وتزامنها مع عطلة مدرسية، في تمكين أعضاء الجالية المصرية وخاصة المقيمين في مدن وأقاليم تبعد ساعات عن العاصمة الرباط من المشاركة والحضور بأعداد كبيرة إلى مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري. وفتحت السفارة المصرية بالعاصمة المغربية الرباط أبوابها لأعضاء الجالية المصرية لليوم الثاني على التوالي مقدمة كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لتسهيل عملية الاقتراع. وكان السفير ياسر مصطفى عثمان سفير مصر لدى المملكة المغربية قد أكد أن السفارة استكملت كافة الإجراءات والاستعدادات لاستقبال أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وخلال اليوم الأول لتصويت المصريين في الخارج، شهدت سفارات وقنصليات الدولة المصرية إقبالاً ملحوظاً بمختلف الدول، ما عكس حرص الناخبين على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، وسط انتظام في عملية التصويت منذ بداية العملية الانتخابية في نيوزيلندا، أول لجنة انتخابية تفتح أبوابها، وصولاً إلى قنصلية مصر في لوس أنجلوس، التي تعد آخر لجنة تستقبل ناخبين بموجب فروق التوقيت.

ومساء الجمعة، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية، للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

وفي تصريحات صحفية سابقة، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

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