شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: تكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات استعدادًا لانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد محافظة الجيزة لانطلاق الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الداخل خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023، وذلك من خلال التنسيق والربط مع كل الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، طبقًا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكدت محافظة الجيزة رفع درجة التأهب والجاهزية بكل المقرات الانتخابية لخروج العملية الانتخابية بالوجه اللائق، وذلك بتكثيف حملات النظافة ورفع كل الإشغالات والتعديات والسيارات المتهالكة بمحيط المقرات الانتخابية وفي الطرق المؤدية اليها، ورفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية.

وأشارت إلى أنه جارٍ توفير كل التجهيزات للمقار الانتخابية وتخصيص أماكن لانتظار المواطنين مجهزة بمظلات وكراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوي الهمم، بما يضمن سبل الراحة للناخبين والمشاركين في العملية الانتخابية.

وأكدت محافظة الجيزة، أن تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام للمحافظة لمتابعة الانتخابات والتواصل على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية لسرعة التنسيق ومعالجة الشكاوى الواردة والتعامل الفورى مع حالات الطوارئ طوال فترة عقد الانتخابات.