شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للانتخابات" توجه السفراء بإزالة أى معوقات تواجه الناخب فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس اللجنة العامة للمصريين بالخارج، جميع سفراء مصر المشرفين على الانتخابات الرئاسية بالخارج، بالتسهيل على الناخبين فيما يخص بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المستخدم فى عملية التصويت.

وقال المستشار أحمد بندارى خلال اتصاله بالسفراء المصريين المشرفين على تصويت الخارج فى الانتخابات الرئاسية، إن أى ناخب يقدم بطاقة رقم قومى غير مقروءة على البرنامج الإلكتروني الخاص بالتصويت، أو احضر صورة من البطاقة ولم يحضر الأصل، يتم التحقق من شخصيته ويسمح له بالتصويت.

وذكر المستشار أحمد بندارى، أن سفارة الرياض لاحظت عدد من بطاقات الرقم القومي لا تقرأ على نظام الهيئة، وتم حل هذه الملاحظة، كما أن سفارة عمان شهدت إحضار بعض الناخبين صور بطاقة الرقم القومى غير واضحة، وردا على ذلك أكد المستشار بندارى بأنه يوجد تابلت فى كل سفارة محمل عليه كافة بيانات الناخبين المصريين الذين يحق لهم التصويت فى هذه الدولة، وإذا لم يجد بيانات الناخب يتصل بالهيئة عبر الفيديوكونفرانس ويتم فحص البيانات فى لحظتها حتى يتمكن الناخب من التصويت.

وأضاف المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة عمليات الهيئة لمتابعة الانتخابات الرئاسية فى الخارج منعقدة على مدار الساعة وتقوم بتقديم كافة الدعم الفنى واللوجستي والتسهيلات حتى يتم تمكين الناخب من التصويت فى لجنته بالخارج.

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات، غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التلفزيونى المباشر، لمتابعة إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم فى المراكز الانتخابية داخل مقار البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وذلك وفقا لما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات وإعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وجاءت كالتالي:

*يقدم الناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية .

* إثبات الشخصية عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

* حول بطاقة الرقم القومى غير السارية، لم يشترط سريان بطاقة الرقم القومى عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج، ويشترط سريان جواز السفر

* لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومى لمن هم دون 18 عاما

*من تجاوز السن القانونية، ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

* حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء الانتخابات داخل مصر، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.