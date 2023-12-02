شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: توفير سيارة إسعاف مجهزة أمام كل لجنة بانتخابات الرئاسة 2024 والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت المحافظة، إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وحي، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الـ24 ساعة خلال أيام الانتخابات لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت.
وأكدت المحافظة استعدادها للانتخابات الرئاسية المقبلة، بالتنسيق بين كل أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة، من خلال تجهيز وإعداد اللجان الانتخابية والتنسيق بين مختلف الجهات لخروج المشهد الانتخابي بصورة مشرفة، مشيرة إلى أنه جارٍ رفع كفاءة محيط اللجان ورفع أية مخلفات أو إشغالات أو تعديات، وتوفير مصادر الكهرباء والمياه وسيارات الإطفاء ووسائل الحماية المدنية والوقاية والتطهير وشوادر الانتظار وتجهيزها بالمقاعد والمظلات، علاوة على تجهيز أماكن مبيت قوات التأمين.
جديرٌ بالذكر، أن الانتخابات الرئاسية سوف تجرى في محافظة الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.
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