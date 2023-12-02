شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: توفير سيارة إسعاف مجهزة أمام كل لجنة بانتخابات الرئاسة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت محافظة الجيزة أنه سيتم توفير سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى أمام كل مقر انتخابي بانتخابات الرئاسة 2024، طبقًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على أن يتم توفير طبيب أو مسعف بكل لجنة لسرعة التعامل مع حالات الطوارئ طوال فترة الانتخابات الرئاسية، والمقرر انطلاقها في الداخل في الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023.

وأشارت المحافظة، إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وحي، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الـ24 ساعة خلال أيام الانتخابات لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت.

وأكدت المحافظة استعدادها للانتخابات الرئاسية المقبلة، بالتنسيق بين كل أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة، من خلال تجهيز وإعداد اللجان الانتخابية والتنسيق بين مختلف الجهات لخروج المشهد الانتخابي بصورة مشرفة، مشيرة إلى أنه جارٍ رفع كفاءة محيط اللجان ورفع أية مخلفات أو إشغالات أو تعديات، وتوفير مصادر الكهرباء والمياه وسيارات الإطفاء ووسائل الحماية المدنية والوقاية والتطهير وشوادر الانتظار وتجهيزها بالمقاعد والمظلات، علاوة على تجهيز أماكن مبيت قوات التأمين.

جديرٌ بالذكر، أن الانتخابات الرئاسية سوف تجرى في محافظة الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.