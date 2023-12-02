شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اليوم الثانى من التصويت فى انتخابات الرئاسة بالسفارة المصرية بموسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اللجنة الانتخابية فى مقر السفارة المصرية بالعاصمة الروسية موسكو أعمال اليوم الثانى من استقبال الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، حيث فتحت السفارة أبوابها لاستقبال المصوتين.



المصريون فى روسيا ويُنتظر أن يكون توافد المصوتين كبيرا اليوم السبت، نظرا لأنه أول أيام العطلة الأسبوعية.

انتخابات المصريين فى روسيا وكان اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية في موسكو قد شهد إقبالا جيدا نسبيا برغم أن يوم الجمعة هو يوم عمل ودراسة. وأعرب المصوتون من أبناء الجالية المصرية في روسيا عن أن الاستحقاق الرئاسي واجب وطني من أجل استمرار استقرار الوطن وتطوره.

وفى وقت سابق، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

وفي تصريحات صحفية ، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

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