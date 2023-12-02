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طوابير الجالية المصرية فى دبى للتصويت بالانتخابات الرئاسية.. صور

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القاهرة - سامية سيد - توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية فى الإمارات ، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بثانى أيام تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024.

 

واصطف أبناء الجالية المصرية بالإمارات بأعداد كبيرة أمام القنصلية المصرية فى دبى، للإدلاء بأصواتهم وسط أنغام مكبرات الصوت والأغانى الوطنية.

 

وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

 

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

 

وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول من التصويت بالانتخابات الرئاسية، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .

 

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

 

 ونيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.

 

 

 

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 الجالية المصرية فى دبى 

 

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طوابير الجالية المصرية فى دبى للمشاركة بالانتخابات الرئاسية  

 

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أبناء الجالية المصرية فى دبى يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية  

 

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طوابير الجالية المصرية فى دبى 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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