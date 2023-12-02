شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعزى رئيس الدير المحرقى فى وفاة الراهب القمص فلتاؤس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خالص العزاء لنيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق ولمجمع رهبان الدير في وفاة الراهب القمص فلتاؤس المُحرقي، والتمس قداسته عزاءً لأسرته المباركة، ولكل محبيه وعارفيه.

وتوفى اليوم الأب المبارك الراهب القمص فلتاؤس المُحرقي عن عمر تجاوز 67 سنة بعد أن قضى في الحياة الرهبانية ما يقرب من 40 سنة.

وولد الأب الراحل يوم 6 أكتوبر 1956 وترهب بدير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق) يوم 19 مارس 1984 ، ونال درجة القسيسية يوم 17 يناير 1992، ورتبةالقمصية في 11 يوليو 2003.