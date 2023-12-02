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بالصور- البابا تواضروس يدشن مذابح كنيسة القديسة العذراء مريم في الإسكندرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، مذابح كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس بولس الرسول، بمنطقة الحضرة الجديدة في الإسكندرية.

شارك الصلاة وطقس التدشين كل من الآباء الأساقفة العموم رؤساء القطاعات الإدارية في الإسكندرية بينهم الأنبا بافلي، أسقف قطاع كنائس المنتزه، والأنبا هرمينا أسقف قطاع كنائس شرق ووسط، والأنبا إيلاريون أسقف قطاع كنائس غرب الإسكندرية.

حضر التدشين الآباء كهنة الكنيسة، الشعب القبطى الذين توافدوا على مقر الكنيسة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

يأتي تدشين الكنيسة في إطار زيارة رعوية للبابا تواضروس إلى الإسكندرية، يقوم فيها بالعديد من الأنشطة الرعوية والشعبية من بينها افتتاح مستشفى الأنبا تكلا الجديدة في الإبراهيمية شرقي الإسكندرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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