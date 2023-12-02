طقس الساعات القادمة.. الأرصاد: أجواء باردة ونشاط رياح والصغرى 9 درجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس مستقرة اليوم على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل الحرارة على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان، أنه من المنتظر أن تسجل العظمى اليوم على القاهرة 24 درجة، وتصل على السواحل الشمالية لـ 22 درجة، والمناطق الجنوبية من 25 لـ 29 درجة، بينما تكون الصغرى 14 على القاهرة وتصل لـ 9 درجات على شمال الصعيد.

وتابعت هيئة الأرصاد: تظل الأجواء باردة ليلا على الأنحاء كافة، ويوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.