بالصور.. المصريات بالبحرين يتصدرن التصويت في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تصدرت سيدات مصر في البحرين صفوف التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج.

وكانت بدأت الجاليات المصرية في عدد من الدول حول العالم، في التوافد على مقرات السفارات المصرية للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وبدأ تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم.

ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يريده ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.