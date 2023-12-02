المصريون يتوافدون على السفارة المصرية بعمان للتصويت في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

فتحت سفارة مصر في سلطنة عمان باب التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج المقيمين في عمان لليوم الثاني، وبدأ عدد من الناخبين في التوافد على مقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وبدأ تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم.

ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يريد ه ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.