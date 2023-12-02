سفير مصر بالصين: انتظام انتخابات المصريين بالخارج في يومها الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال السفير عاصم حنفي، سفير مصر لدى الصين، إن هناك انتظامًا في سير الانتخابات الرئاسية في المقرات المخصصة لها باليوم الثاني على التوالي خاصة بالعاصمة بكين وغيرها مثل شنغهاي.

وأضاف "حنفي" خلال مؤتمر صحفي بالهيئة الوطنية للانتخابات، عبر خاصية "فيديو كونفرانس"، اليوم، أنه لم يتم تسجيل أي مشاكل خاصة بعملية الانتخابات الرئاسية 2024 حتى الآن.

ووجه سفير مصر لدى الصين، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات لتيسير سبل الانتخاب للمواطن المصري بالخارج ومراعاة فروق التوقيت بين الدول.