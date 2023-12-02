شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيوبر كويتى:"انتخابات الرئاسة المصرية رائعة والناس مبسوطة بالمشاركة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر يوتيوبر كويتي عن سعادته بالتواجد في الانتخابات الرئاسية المصرية قائلا: "التنظيم رائع وأكثر من رائع.. والناس متفائلة جدا ومبسوطة بالمشاركة في الانتخابات".

وأضاف خلال تواجده بمقر تصويت المصريين فى الكويت: "بصراحة المكان رائع والناس أجمل بكثير.. ونحن أمام مشهد رائع وتحيا مصر".

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فى انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.