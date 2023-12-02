شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات الرئاسية.. قوافل السعادة تنطلق من جميع أنحاء سلطنة عمان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت قوافل المصريين من جميع محافظات سلطنة عمان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، بداية من ظفار والتي تعد صاحبة المركز الثاني من حيث تعداد المصريين في السلطنة بعد العاصمة مسقط وتقع ظفار وعاصمتها ولاية صلالة على بعد 2400 متر ذهاباً وإياباً وصولاً للبريمي التي تبعد قرابة 700 كم، وصحار التي تبعد أيضاً 425 كم.

ويشكل المصريون في هذه الأيام البهيجة ملحمة تاريخية للتعبير عن حبهم وانتمائهم لوطنهم الغالي مصر، داعمين لدولتهم في هذا العرس الانتخابي من أجل الحفاظ على استقرار مصر وسلامة أراضيها ومستقبل أفضل لأبنائها.

وكان برنامج الحافلات لجميع القوافل مليء بمشاعر الحب والوطنية كما تظهر الصور وصول حافلات صلالة قرابة الـ13 ساعة وتفاوتت باقي المحافظات ما بين 3 و 4 ساعات تقريباً.

وفور وصول القوافل إلى مسقط توجهت مباشرة إلى نادي الجالية المصرية بمسقط، حيث كان في استقبالهم عدد من مسؤولي النادي، ثم توجهوا بعد ذلك إلى مقر تصويتهم بسفارة جمهورية مصر العربية لأداء استحقاقهم الانتخابي وفور الوصول للسفارة صنعوا ملحمة عظيمة في حب الوطن.

وتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم، وكان في أوائل مستقبليهم السفير خالد راضي سفير مصر لدى سلطنة عمان بصفته رئيساً للجنة، وهيئة السفارة الموقرة التي كانت تنظم عملية الانتخاب ببراعة ونظام على أعلى مستوى بقيادة نائب السفير أحمد شعيب.





وفي ختام اليوم تقدم المستشار السياسي تامر صالح والمستشارة منة ضياء قنصل مصر لدى السلطنة بصحبة رئيس النادي ونائبه بالتقاط الصور التذكارية وتوديع الوفود القادمة من تلك المحافظات البعيدة والذين تعنوا تعب ومشقة السفر من أجل إظهار حبهم لوطنهم الغالي مصر وكان في وداعهم حتى الباص .

هذا وقد تابعت سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج جميع الفعاليات وقد شاركت أبناء الجالية احتفالاتهم عبر البث المباشر ووجهت لهم التحية والتقدير على ما يبذلوه من جهود في حب مصر، وتتابع أيضاً حملة مواطن لتصويت المصريين في الخارج من خلال ممثلها في السلطنة أحمد محفوظ سير العملية الانتخابية وتذليل كافة العقبات لدى جميع المصوتين.



المصريين بالسلطنة