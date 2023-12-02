شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. المصريون بالخارج يدلون بأصواتهم فى ثانى أيام انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مواصلة أبناء الجاليات المصرية فى مختلف بلدان العالم، الإدلاء بأصواتهم فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية 2024.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الرئيس السيسى يلتقى نظيره الأرمينى فى دبى ويتفقان على دفع مسيرة التعاون
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الرئيس الأرميني "فاهاجن خاتشاتوريان"، وذلك على هامش انعقاد "الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الرئيس الليتواني "جيتاناس ناوسيدا"، وذلك على هامش أعمال "الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.
توافد أبناء الجاليات المصرية فى مختلف بلدان العالم، للإدلاء بأصواتهم فى لجان التصويت بمقراتنا الدبلوماسية فى ثانى أيام تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024.
الهيئة الوطنية للانتخابات: انتظام تصويت المصريين بالخارج فى 103 لجان انتخابية
رئيس الوزراء يسلم وحدات "سكن كل المصريين" بمدينة السادات
سلم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بمدينة السادات.
كما يتفقد رئيس الوزراء عدد من المصانع، بمدينة السادات، يرافقه عدد من الوزراء.
رئيس الوزراء يؤكد أولوية ملف تعميق نسب المكون المحلى فى مجالات التصنيع
عقب تسليمه عقود وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمستحقين بحي الفردوس بمدينة السادات، توجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وإبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، لتفقد مصنع شركة "العبد" للأجهزة الكهربائية.
نظمت القوات المسلحة مؤتمراً صحفياً عالمياً بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية للإعلان عن فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " فى دورته الثالثة والذى سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر ، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى .
وزيرة التضامن: 236 مليون جنيه للإغاثة المحلية والدولية
محافظة الجيزة: توفير سيارة إسعاف مجهزة أمام كل لجنة بانتخابات الرئاسة 2024
"القاهرة الإخبارية": ارتفاع حصيلة الشهداء فى غزة إلى 240 منذ الجمعة
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بارتفاع حصيلة الشهداء فى غزة إلى 240 منذ الجمعة.
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