شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن مصرى فى البحرين عن مشاركته بانتخابات الرئاسة: أقل شىء نقدمه لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد ناخب مصري بمملكة البحرين، بتسهيل إجراءات الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن عملية التصويت لم تأخذ سوى دقائق قليلة؛ لحسن التنظيم دون زحامٍ أو ضغط.

ووجَّه المواطن المصري بالبحرين، خلال رسالة له على قناة «إكسترا نيوز»، الشكر إلى القائمين على العملية الانتخابية، مضيفًا:"شاركنا في الانتخابات لمساندة مصر في الظروف التي تمر بها، وهذا أقل ما نقدمه لمصر التي قدمت لنا كل شيء".