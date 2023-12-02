شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن مصرى فى البحرين عن مشاركته بانتخابات الرئاسة: أقل شىء نقدمه لمصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أشاد ناخب مصري بمملكة البحرين، بتسهيل إجراءات الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن عملية التصويت لم تأخذ سوى دقائق قليلة؛ لحسن التنظيم دون زحامٍ أو ضغط.
ووجَّه المواطن المصري بالبحرين، خلال رسالة له على قناة «إكسترا نيوز»، الشكر إلى القائمين على العملية الانتخابية، مضيفًا:"شاركنا في الانتخابات لمساندة مصر في الظروف التي تمر بها، وهذا أقل ما نقدمه لمصر التي قدمت لنا كل شيء".
وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فى انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.
وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز