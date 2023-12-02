"قومي حقوق الإنسان": اليوم الأول للانتخابات الرائاسية بالخارج لم يشهد أية معوقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال السفير فهمي فايد، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يعمل على متابعة الانتخابات الرئاسية في كل الدول التي تجرى بها أعمال الاقتراع، مشيدًا بالصورة الحضارية التي ظهر بها المصريون بالخارج في توافدهم على المقار الانتخابية بالدول المختلفة، خاصة في الدول التي تتمتع بكثافة كبيرة للمصريين وبخاصة دول الخليج.

وثمن "فايد" وفق بيان اليوم السبت، جهود الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية في التجهيز لهذا الاستحقاق الدستوري، معلنا أن المجلس في تعاون دائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال عزت إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن غرفة العمليات، من خلال المتابعة الإعلامية والتواصل مع بعض المصريين بالخارج، رصدت توفير كل الإمكانيات اللوجستية لضمان سريان عملية الاقتراع بانتظام، دون تسجيل معوقات تعرقل سير العملية الانتخابية حتى ساعة صدور البيان، وكذلك تم رصد توافد أعداد من الناخبين على مقار الاقتراع بالسفارات والقنصليات المصرية.

وتأتي متابعة المجلس لهذا الاستحقاق الدستوري استكمالًا للنهج الحقوقي القائم على كفالة تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية لاسيما الحق في المشاركة في الشأن العام وحق الانتخاب والترشح.

ويستمر المجلس على مدار الساعة وطوال أيام التصويت، في متابعة سير العملية الانتخابية ورصد كل جوانبها ومراحلها، وستصدر البيانات الإعلامية حول نتائج عمليات المتابعة بشكل دوري.