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أبناء الجالية المصرية في أوروبا يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024 - صور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية للحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، صورًا جديدة من اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية في الخارج، واستمرار توافد الجاليات المصرية للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في إسبانيا والنمسا وإيطاليا وفرنسا.

وأكدت الحملة الانتخابية، وفق بيانها، أنه يمكن مشاركة الفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: 01093576357

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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