وكيل "إفريقية النواب" يثمن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

أعرب الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عن سعادته بالمشاركة الكبيرة من المصريين بالخارج وذلك لليوم الثاني على التوالي، موجهًا التحية والتقدير لجميع سفراء مصر والبعثات الدبلوماسية بالقنصليات والسفارات ومقار الانتخابات المعلنة للمصريين بكل دول العالم على جهودهم الناجحة في تقديم جميع التيسيرات للمصريين بالخارج لتسهيل مشاركتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي.

واعتبر "سليم" في بيان اليوم، أن المصريين في الخارج والبالغ عددهم 14 مليون مصري بمثابة سفراء للوطن بالخارج، قدموا الكثير من الدعم والمساندة للاقتصاد الوطني، وأن المشاركة الكبيرة واحتشاد المصريين بالخارج في هذه الانتخابات بمثابة دليل قاطع على الوعي الكبير الذي يتمتع به أبناء مصر بالخارج.

وأكد أن حق الانتخاب يتصدر الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور للمواطن وحرص عليها المشرع الدستوري وأحاطه بعدد من الضمانات، وأن المشاركة تأتي ترسيخًا للقيم الديمقراطية التي ترعاها الدولة المصرية.