وزيرة البيئة: محادثات عالمية لتعزيز مستقبل صديق للبيئة يقودها جناح مصر بمؤتمر COP28

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الجناح المصري بمؤتمر المناخ في الإمارات، له رسالة واضحة، وهي من cop27 إلى cop28 وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، حيث نجح خلال اليوم الأول لمؤتمر COP28 في عرض الجهود المصرية المبذولة لتسريع العمل المناخي والإرادة لترجمة الطموحات إلى أفعال.

وتم عقد مجموعة من الجلسات التي مهدت الطريق لإجراء مناقشات أساسية متنوعة حول العمل المناخي، ودعوة أصحاب المصلحة الوطنيين إلى التعاون ودفع الاستثمارات والحلول الخضراء للعمل المناخي الجماعي، حيث يعتبر الجناح المصري منصة مهمة لدعم العمل المناخي الفوري والتركيز على استدامة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلًا عن تعزيز الاستثمار الأخضر.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الجناح المصري يقود المحادثات العالمية التي تهدف إلى تعزيز مستقبل مرن وصديق للبيئة، وقد تضمن اليوم الأول في الجناح المصري مناقشات حول موضوعات مختلفة كتمويل المناخ، وإشراك الشباب والمجتمع المدني، والأشخاص ذوي الإعاقة.

وسلط الجناح المصري، الضوء على الموضوعات الخاصة بأسواق الكربون الطوعية في الجنوب العالمي، لاستكشاف الدور المحوري لأسواق الكربون الطوعية في دفع التنمية المستدامة والقدرة على الصمود في الجنوب العالمي، حيث تناولت هذه الجلسة دور أسواق الكربون الطوعية في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

كما استُكمل الجناح المصري، فعاليات اليوم الأول بجلسة أخرى حول المدن الحكيمة للمناخ "تمهيد الطريق للاستدامة"، ركزت على الحلول المبتكرة للمدن التي تتصارع مع تحديات تغير المناخ، وشملت المناقشات، البنية التحتية الخضراء والنقل المستدام وتطوير السياسات لإعادة تشكيل المناظر الطبيعية الحضرية، كما خصص الجناح جلسة أخرى لتعزيز مشاركة الأفراد ذوي الإعاقة وكبار السن في مؤتمرات المناخ، استعرضت تجارب مصر الناجحة من مؤتمر COP27.

وبناءً على النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (cop27)، والذي كان حافزًا لإطلاق الجهود الوطنية لدعم مشاركة الشباب في مكافحة تغير المناخ، نفذ الجناح المصري جلسة لتأكيد أهمية بناء القدرات وتنمية المهارات بين الشباب المصري بهدف إنشاء منصات لمشاركة الشباب في المناقشات المناخية، بالإضافة إلى عقد جلسة مهمة توضح شمولية المجتمع المدني في تعزيز العمل المناخي لتسليط الضوء على آليات التمويل المحلية ودورها في دعم قضايا العدالة المناخية ودور المجتمع المدني في توطين أهداف التنمية المستدامة.