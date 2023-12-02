رئيس الوزراء يتفقد ويسلم وحدات بـ "سكن لكل المصريين" بحدائق أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

توجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب جولته بمدينة "السادات"، لتفقد الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق أكتوبر وتسليم بعض العقود للمستفيدين.

رافق "مدبولي"، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز المدينة.

وعبر رئيس الوزراء عن سعادته بهذا المشروع الضخم، الذي أصبحت وحداته تملأ كل المدن الجديدة، والمحافظات، بل والقرى أيضًا، ليكون أحد آليات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر توفير وحدات سكنية لائقة في مجتمع سكنى حضاري متكامل الخدمات، لشريحة محدودي الدخل والشباب، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي هذه المبادرة والداعم لها.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية بأفضل جودة ممكنة ورفع معدلات التنفيذ.

وعرض الدكتور عاصم الجزار، الموقف التنفيذي لوحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة حدائق أكتوبر حتى 30 نوفمبر 2023، حيث أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 97668 وحدة سكنية، وجار تنفيذ أكثر من 40 ألف وحدة، ليكون إجمالي الوحدات نحو 140 ألف وحدة، كما لفت إلى أن إجمالي المُخصص يبلغ 93892 وحدة سكنية، وجار التخصيص لباقي الوحدات.

وحول موقف الإسكان المتوسط بالمدينة، أكد وزير الإسكان أنه جار تنفيذ 5256 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين "محور متوسطي الدخل" بمدينة حدائق أكتوبر بالجودة والمواصفات المطلوبة، وبلغ التنفيذ نسبًا متقدمة، موضحًا أن المشروع يتكون من 219 عمارة، بمساحات وحدات تتنوع بين (100 - 110 - 120 م2).

وأوضحت مي عبد الحميد، أن مدينة حدائق أكتوبر من أكبر المدن التي تستوعب وحدات سكنية ضمن المبادرة، حيث يتم تنفيذ 140 ألف وحدة سكنية، وتم الانتهاء من نحو 97 ألف وحدة، مؤكدة أن نسبة التنفيذ بوجه عام بلغت 70%، وسيتم تسليم 35 ألف وحدة تباعًا خلال العام القادم، مُنوهة بأنه تم الانتهاء بالفعل من نسبة كبيرة قبل الموعد المحدد، كما يوجد 10 آلاف وحدة جديدة يتم طرحها للتنفيذ الجديد.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن المدينة تشهد حجم استثمارات كبير جدًا، مؤكدة أن ذلك يصُب في مصلحة قاطني المدينة، ويزيد عدد الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بها، منوهة بوجود 4 ملايين فرصة عمل (بشكل مباشر وغير مباشر) على مستوى المبادرة، مؤكدة أنه سيتم تنفيذ أكثر من مليون وحدة فيما بعد بدعم الدولة والحكومة.

وعقب ذلك، سلم رئيس الوزراء، عددًا من عقود الوحدات السكنية التي تم تنفيذها ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" للمستفيدين.