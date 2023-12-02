ضبط 3 متهمين بحوزتهم 31 سلاح ناري 260 كجم بانجو في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بأسيوط وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص، بقصد الإتجار.

رصدت الأجهزة الأمنية نشاط (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة "سبق اتهامهم في عدد من القضايا ما بين "قتل، سلاح، سرقة، حريق عمد، ضرب" - ومطلوب التنفيذ عليهم في أحكام قضائية بالحبس والسجن المؤبد") تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة مُتخذين من دائرة مركز شرطة البداري بمديرية أمن أسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بمحل إقامتهم بدائرة المركز وبحوزتهم (8 بنادق آلية – 9 بنادق خرطوش - 14 فرد محلي- 22 خزينة – كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 3.200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 260 كيلو جرام لمخدر البانجو - 2300 قرص مخدر).

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.