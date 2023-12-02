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صور| الداخلية توجه قافلة إنسانية بحى أهالينا - مدينة السلام بالقاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك فى كل مكان" وبمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من (قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات).

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه قوافل (إنسانية)، استهدفت منطقة حى أهالينا - مدينة السلام بمحافظة القاهرة لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين؛ حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية "عبوات المواد الغذائية - بطاطين" على السيدات المعيلات من أهالى الحى.

ولاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

جاء ذلك استمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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