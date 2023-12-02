أجهزة الأمن تُحبط سرقة أبراج الضغط العالي بكرموز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أحبطت الأجهزة وزارة الداخلية محاولة قيام أحد الأشخاص بسرقة زوايا حديدية من أبراج الضغط العالي بالإسكندرية.

تبلغ للإدارة العامة لشرطة الكهرباء بمحاولة أحد الأشخاص سرقة بعض الزوايا الحديدية من أحد أبراج الضغط العالي بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية) وبحوزته (3 قطع حديدية مختلفة الأطوال "زوايا أبراج" وزنت حوالي 9 كجم).

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة وأضاف بسابقة قيامه بسرقة بعض الكابلات الكهربائية من إحدى المشروعات بذات المنطقة والتصرف فيها بالبيع لـ (تاجر خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه وعُثر بالمخزن الخاص به على (كمية من كابلات الجهد المتوسط مختلفة الأطوال والمقاطع وزنت حوالي 80 كيلو جرام).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.