حاولوا غسـل 20 مليون جنيه.. اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 تُجار مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة كفر الشيخ)؛ لمحاولتهم غسل أموال متحصلة من الإتجار وترويج المواد المخدرة عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قُدرت تلك الممتلكات بـ (20 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.