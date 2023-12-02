شكرا لقرائتكم خبر عن بيت العائلة المصرية بلندن: تنظيم على أعلى مستوى بالسفارة وتزايد أعداد الناخبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصطفى رجب رئيس بيت العائلة المصرية بلندن، تزايد أعداد أبناء الجالية المصرية للمشاركة بالانتخابات الرئاسية بالخارج فى يوميها الثانى والثالث.

وأشار رئيس بيت العائلة المصرية بلندن ، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن الإقبال فى اليوم الأول من أبناء الجالية كان أكثر من المتوقع حيث شهد اليوم الأول إقبال الأسر وأبناء الجالية من مختلف الأعمار رغم الأجواء التى كانت باردو للغاية وبعد المسافات .

وأشار إلى أن هناك تعاون كبير من جانب السفارة المصرية فى لندن وتنظيم على أعلى مستوى لاستقبال أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم طوال أيام تصويت المصريين بالخارج .

وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول من التصويت بالانتخابات الرئاسية، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

و نيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.

وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.