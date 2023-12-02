شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: افتتاح 15 مسجدًا جديدًا وإحلالًا الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (15) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة الموافق 8 / 12 / 2023م، ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (383) مسجدًا منها (296) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (87) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 8/ 12/ 2023 م عدد (11405) مساجد، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و504 ملايين جنيه. مديرية أوقاف سوهاج 1. مسجد محمد صديق – نجع خليفة – الكوم الأصفر – طهطا مديرية أوقاف أسيوط 2. مسجد عثمان عثمان – عرب الكابلات – الفتح 3. مسجد المؤمن – الحوطا الشرقية - ديروط 4. مسجد الدعوة الإسلامية – الحوطا الغربية - ديروط 5. مسجد الغني – الدوير - صدفا مديرية أوقاف البحيرة 6. مسجد السعداوي عامر – مركز حوش عيسى 7. مسجد الضياء – قرية العوجا – مركز دمنهور 8. مسجد الشرقي – قرية الطنطاوي – مركز دمنهور مديرية أوقاف أسوان 9. مسجد الروضة الشريفة – عزبة النخل قروي – إدفو قبلي – مركز إدفو 10. مسجد عزبة المرشح - الشلال - حي شرق 11. مسجد السيل الجديد – حي شرق مديرية أوقاف المنيا 12. مسجد سوق الآخرة - بني خالد - مغاغة مديرية أوقاف الإسكندرية 13. مسجد الإخلاص – منطقة باب العبيد – أبيس – محرم بيك مديرية أوقاف بني سويف 14. مسجد الرحمة – الإسكان الاجتماعي 2 – منطقة 209 شرق النيل مديرية أوقاف الفيوم 15. مسجد الرحمن – فيد يمين - سنورس

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