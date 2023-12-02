شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بألبانيا: المشاركة الكبيرة تعكس حسن سير العملية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالات بالصوت والصورة عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من سفراء الدول والقنصليات ورؤساء اللجان الفرعية لتصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، لمتابعة سير عملية الاقتراع بالخارج.

ونقلت الغرفة المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، بث تلفزيوني لبدء عملية التصويت للمصريين بألبانيا، وذلك خلال اتصال مع السفير محمد حيدر سفير مصر بدولة ألبانيا، حيث انطلقت فى تمام الساعة التاسعة اليوم السبت وهو اليوم الثاني من عملية التصويت حسب التوقيت المحلي لكل دولة، ويتوجه المصريون المقيمون هناك إلى مقار السفارة والبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

قال السفير محمد حيدر بدولة ألبانيا: أكرر شكري علي الدعم الفني، ومستمرين اليوم وغدا في العملية الانتخابية والتوافد إيجابي، وهناك تقدير كبير للمشاركة الكبيرة نظرًا للتسهيلات المقدمة، والتي تعكس بشكل طيب حسن سير العملية الانتخابية.