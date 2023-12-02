شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بألبانيا: المشاركة الكبيرة تعكس حسن سير العملية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر
قال السفير محمد حيدر بدولة ألبانيا: أكرر شكري علي الدعم الفني، ومستمرين اليوم وغدا في العملية الانتخابية والتوافد إيجابي، وهناك تقدير كبير للمشاركة الكبيرة نظرًا للتسهيلات المقدمة، والتي تعكس بشكل طيب حسن سير العملية الانتخابية.
من جانبه شدد المستشار أحمد بندارى على أنه فى حال ظهور أى مشكلة فنية بشأن بطاقة الرقم القومى للمواطنين يتم التيسير على المواطنين لمباشرة الحقوق السياسية.
وتتواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم السبت، لليوم الثاني علي التوالي من عملية التصويت بانتخابات الرئاسة، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
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