شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى لندن: توافد كبير على لجان التصويت بالمملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، اتصالات بالصوت والصورة عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من سفراء الدول والقنصليات ورؤساء اللجان الفرعية لتصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، لمتابعة سير عملية الاقتراع بالخارج.

ونقلت الغرفة المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، بث تلفزيوني لمتابعة عملية التصويت للمصريين في لندن، خلال مكالمة مع السفير شريف كامل بلندن، حيث انطلقت فى تمام الساعة التاسعة اليوم السبت اليوم الثاني من عملية التصويت حسب التوقيت المحلي لكل دولة، ويتوجه المصريون المقيمون هناك إلى مقار السفارة والبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

قال السفير شريف كامل لندن: نشكر كل أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات على المتابعة لحظة بلحظة خلال اليوم الأول والثاني، مؤكدا على وجود إقبال كبير في المملكة المتحدة، لم ينتصف اليوم عدد ساعاته، وهناك الإقبال في هذا اليوم نفس عددٍ أمس، وحتي نهاية اليوم 9 مساءً، وأن هناك متابعة كبيرة والمتابعة خلال اليوم.