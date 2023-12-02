شكرا لقرائتكم خبر عن أعلام مصر تزين سفارتنا بالدوحة أثناء التصويت بالانتخابات الرئاسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زينت الأعلام المصرية سفارتنا في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء تصويت المصريين في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، حيث شهدت السفارة إقبالا كثيفا أثناء عملية الاقتراع.

وشهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج ، إقبالاً ملحوظا، الجمعة، في ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج، في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، بمختلف الدول، حيث حرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم حاملين أعلام مصر في مشهد احتفالي، مرددين عبارات دعم للدولة المصرية ومؤسساتها، وأكدوا ضرورة استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.

وفى وقت سابق، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.



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أعلام مصر في السفارة بالدوحة



سيدات مصريات في سفارة مصر بالدوحة



أثناء استقبال المصوتين