شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت فى الخارج دون وجود مشاكل تؤثر على إدلاء الناخبين والان مع تفاصيل الخبر
وقال السفراء فى الدول الأوروبية إنه على الرغم من أن اليوم هو يوم عمل والطقس صعب ودرجات الحرارة تحت الصفر لكن هذا لم يمنع من توافد المواطنين على اللجان والإدلاء بأصواتهم، حيث أشار أحد السفراء إلى أن أول ناخب حضر اليوم كان من ذوى الهمم.
من جانبه شدد المستشار أحمد بندارى على أنه فى حال ظهور أى مشكلة فنية بشان بطاقة الرقم القومى للمواطنين يتم التيسير على المواطنين لمباشرة الحقوق السياسية.
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
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