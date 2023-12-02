شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت فى الخارج دون وجود مشاكل تؤثر على إدلاء الناخبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمع المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى شرح واف من السفراء الذين يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024 فى الخارج، وتطورات اليوم الثانى للتصويت فى 137 سفارة بالخارج.

وأكد سفراء مصر فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بالهيئة الوطنية، على انتظام التصويت فى الخارج دون وجود مشاكل تعوق سير العملية الانتخابية وإدلاء الناخبين بأصواتهم.

وقال السفراء فى الدول الأوروبية إنه على الرغم من أن اليوم هو يوم عمل والطقس صعب ودرجات الحرارة تحت الصفر لكن هذا لم يمنع من توافد المواطنين على اللجان والإدلاء بأصواتهم، حيث أشار أحد السفراء إلى أن أول ناخب حضر اليوم كان من ذوى الهمم.

من جانبه شدد المستشار أحمد بندارى على أنه فى حال ظهور أى مشكلة فنية بشان بطاقة الرقم القومى للمواطنين يتم التيسير على المواطنين لمباشرة الحقوق السياسية.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.