شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر بـ"زمبابوى": نتوقع زيادة التوافد للجالية المصرية على لجان الاقتراع والان مع تفاصيل الخبر
ونقلت الغرفة المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، بث تلفزيوني لبدء عملية التصويت للمصريين بألبانيا، وذلك خلال اتصال مع السفيرة سلوي المرافي سفير مصر بدولة زمبابوي، حيث انطلقت فى تمام الساعة التاسعة اليوم السبت اليوم الثاني من عملية التصويت حسب التوقيت المحلي لكل دولة، ويتوجه المصريون المقيمون هناك إلى مقار السفارة والبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.
وقالت السفيرة سلوي الموافي سفيرة مصر بزمبابوي، إن السفارة في زمبابوي فتحت أبوابها أمام الجالية المصرية بالخارج فى الميعاد المحدد، ويستمر التوافد للجالية المصرية، على لجنة الاقتراع، وأن هناك عدد من أبناء الجالية شاركوا في الانتخابات أمس واليوم، ونتوقع المزيد من التوافد خلال اليوم وغدا.
وأضافت نشكر الهيئة والزملاء في وزارة الخارجية على التواصل والدعم خلال العملية الانتخابية مما يسهل علي المصري بالخارج.
من جانبه شدد المستشار أحمد بندارى على أنه فى حال ظهور أى مشكلة فنية بشان بطاقة الرقم القومى للمواطنين يتم التيسير على المواطنين لمباشرة الحقوق السياسية.
وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات، غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التلفزيونى المباشر، لمتابعة إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم فى المراكز الانتخابية داخل مقار البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم.
وتتواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم السبت، لليوم الثاني علي التوالي من عملية التصويت بانتخابات الرئاسة، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
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