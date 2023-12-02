شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر بـ"زمبابوى": نتوقع زيادة التوافد للجالية المصرية على لجان الاقتراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالات بالصوت والصورة عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من سفراء الدول والقنصليات ورؤساء اللجان الفرعية لتصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، لمتابعة سير عملية الاقتراع بالخارج.

ونقلت الغرفة المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، بث تلفزيوني لبدء عملية التصويت للمصريين بألبانيا، وذلك خلال اتصال مع السفيرة سلوي المرافي سفير مصر بدولة زمبابوي، حيث انطلقت فى تمام الساعة التاسعة اليوم السبت اليوم الثاني من عملية التصويت حسب التوقيت المحلي لكل دولة، ويتوجه المصريون المقيمون هناك إلى مقار السفارة والبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

وقالت السفيرة سلوي الموافي سفيرة مصر بزمبابوي، إن السفارة في زمبابوي فتحت أبوابها أمام الجالية المصرية بالخارج فى الميعاد المحدد، ويستمر التوافد للجالية المصرية، على لجنة الاقتراع، وأن هناك عدد من أبناء الجالية شاركوا في الانتخابات أمس واليوم، ونتوقع المزيد من التوافد خلال اليوم وغدا.

وأضافت نشكر الهيئة والزملاء في وزارة الخارجية على التواصل والدعم خلال العملية الانتخابية مما يسهل علي المصري بالخارج.