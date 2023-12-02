شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشارك فى الاحتفال باليوم الوطنى لدولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم بالتهنئة إلى شقيقه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، متمنياً للإمارات وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.

وأعرب الرئيسان عن الاعتزاز المتبادل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على مستوى القيادتين وعلى المستوى الشعبي، كما تقدم الرئيس بالتهنئة على الاستضافة الناجحة للإمارات لقمة المناخ "كوب 28".