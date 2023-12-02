شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بـ"لاهاي": متوقع زيادة المشاركة الانتخابية غدا نظرا للعطلة الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالات بالصوت والصورة عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من سفراء الدول والقنصليات ورؤساء اللجان الفرعية لتصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، لمتابعة سير عملية الاقتراع بالخارج.

ونقلت الغرفة المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، بث تلفزيوني لمتابعة عملية التصويت للمصريين في لاهاي، خلال مكالمة مع السفير حاتم عبد القادر، حيث انطلقت فى تمام الساعة التاسعة اليوم السبت اليوم الثاني من عملية التصويت حسب التوقيت المحلي لكل دولة، ويتوجه المصريون المقيمون هناك إلى مقار السفارة والبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

وأكد السفير حاتم عبد القادر سفير مصر بلاهاي، التنسيق والتدريب الجيد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات مع كل رؤساء اللجان، بالخارج. وأن هناك مشاركة كبيرة في العملية الانتخابية، متوقعًا زيادة نسبة المشاركة وزيادة الكثافة العددية غدًا ، نظرا للعطلة الأسبوعية، وأن، الاقبال كان موجود أمس حتي التاسعة مساءا رغم أنه يوم عمل .