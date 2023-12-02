شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بـ"لاهاي": متوقع زيادة المشاركة الانتخابية غدا نظرا للعطلة الرسمية والان مع تفاصيل الخبر
وأكد السفير حاتم عبد القادر سفير مصر بلاهاي، التنسيق والتدريب الجيد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات مع كل رؤساء اللجان، بالخارج. وأن هناك مشاركة كبيرة في العملية الانتخابية، متوقعًا زيادة نسبة المشاركة وزيادة الكثافة العددية غدًا ، نظرا للعطلة الأسبوعية، وأن، الاقبال كان موجود أمس حتي التاسعة مساءا رغم أنه يوم عمل .
من جانبه شدد المستشار احمد بندارى على أنه فى حال ظهور أى مشكلة فنية بشان بطاقة الرقم القومى للمواطنين يتم التيسير على المواطنين لمباشرة الحقوق السياسية.
وانطلقت عمليات التصويت فى تمام الساعة العاشرة مساء الخميس بتوقيت القاهرة، عملية التصويت للمصريين في دولة نيوزيلاندا، بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024.
وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات، غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التلفزيونى المباشر، لمتابعة إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم فى المراكز الانتخابية داخل مقار البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم.
وتتواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم السبت، لليوم الثاني علي التوالي من عملية التصويت بانتخابات الرئاسة، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
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