شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة أمريكا تبرز تأكيد كامالا هاريس للرئيس السيسى برفض تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت السفارة الأمريكية بالقاهرة لقاء نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس اليوم بالرئيس عبد الفتاح السيسي في دبي بدولة الإمارات على هامش قمة المناخ كوب 28.

وقالت السفارة فى بيان لها إن نائبة الرئيس الأمريكى أعربت عن شكرها للرئيس السيسي على جهوده في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفصائل، والذي أتاح وقفًا ممتدًا للقتال وأدى إلى إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة، بما في ذلك أمريكيون، مع زيادة كبيرة في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، قبل أن يتم خرق الهدنة.

كما وجهت نائبة الرئيس الشكر للرئيس السيسي على جهوده في المساعدة في إجلاء المواطنين الأمريكيين من غزة.

وشددت على أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بالسعي بلا هوادة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن بالتعاون الوثيق مع الشركاء الإقليميين، وأعربت عن دعمها المستمر لفترات توقف طويلة في القتال لإخراج الرهائن ومساعدتهم.

وأكدت نائبة الرئيس أن الولايات المتحدة لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، أو حصار غزة، أو إعادة رسم حدود غزة. وناقشت نائبة الرئيس الأفكار الأمريكية للتخطيط لمرحلة ما بعد الصراع في غزة بما في ذلك الجهود المبذولة في إعادة الإعمار والأمن والحكم. وأكدت أن هذه الجهود لا يمكن أن تنجح إلا إذا تمت متابعتها في سياق أفق سياسي واضح للشعب الفلسطيني نحو دولة خاصة به تقودها سلطة فلسطينية متجددة وتحظى بدعم كبير من المجتمع الدولي ودول المنطقة.

وأوضحت نائبة الرئيس أن حماس لا تستطيع السيطرة على غزة، وهو أمر لا يمكن الدفاع عنه بالنسبة لأمن إسرائيل، ورفاهية الشعب الفلسطيني، والأمن الإقليمي.