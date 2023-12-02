شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات لـ"السفراء بالخارج": علينا تسهيل كل العقبات أمام الناخبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة عمليات متابعة تصويت المصريين في الخارج، تتابع لحظة بلحظة، مؤكدا على إمكانية التصويت بدون سريان بطاقة الرقم القومى، ويكتفى بسريان الجواز، واواضح لعدد من السفراء عبر اتصال بالفيديو، أن عليهم تسهيل كل العقبات أمام الجالية المصرية فى الخارج.

وأعلن المستشار أحمد بندارى فى مؤتمر صحفى عقده اليوم، لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، عن انتظام عملية التصويت فى اليوم الثانى للاقتراع بالانتخابات الرئاسية فى 103 لجان على مستوى العالم بينما أغلقت لجنة واحدة باب التصويت وهى نيوزيلاندا.

وأجرى المستشار أحمد بندارى اتصال عبر الفيديوكونفرانس مع عدد من السفراء والقنصليات المصرية في الخارج، في بث تلفزيوني للغرفة المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة سير العملية الانتخابية للمصريين بالخارج.

وأكد سفراء مصر فى الاتصال مع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا توجد أى مشاكل أو معوقات واجهتهم فى إدارة عمل اللجنة سواء فنيا أو موضوعيا.

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات، غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التلفزيونى المباشر، لمتابعة إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم فى المراكز الانتخابية داخل مقار البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.