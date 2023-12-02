شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب الفلبين وتحذير من تسونامي في 4 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب زلزال بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل جزيرة مينداناو الفلبينية، السبت، وصدرت تحذيرات من "تسونامي محتمل" في 4 دول. ووقع الزلزال الساعة 10:37 مساء السبت بالتوقيت المحلي، وبلغ عمقه 32 كيلومترا. وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ، إنه "بناء على القوة والموقع يتوقع أن تضرب موجات تسونامي الفلبين وإندونيسيا وماليزيا وبالاو".

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