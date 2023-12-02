شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بـ "هولندا": ممتنون للمشاركين فى الانتخابات ومواجهتهم لبرودة الطقس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ووجه السفير هيثم صلاح سفير مصر بهولندا، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، علي استمرا التواصل والتنسيق مع كافة البعثات الدبلوماسية والسفراء والقنصليات، مما عمل علي سير العملية بيسر وسهولة .
وأضاف أنه ممتن في الحقيقة علي اللي المواطنين الذين تحاملوا علي نفسهم وشاركوا في العملية الانتخابية، رغم الجو الشديد البرودة، وأننا بنحاول مساعدتهم وبنقدمهم مشروبات دافئة ونستضيفهم، ونقدم لهم التحية، موضحًا أن العملية الانتخابية تسير بسلامة ، وليس هناك إي معوقات في سير العملية الانتخابية.
وأكد سفراء مصر فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بالهيئة الوطنية، على انتظام التصويت فى الخارج دون وجود مشاكل تعوق سير العملية الانتخابية وادلاء الناخبين باصواتهم.
وقال السفراء فى الدول الأوربية أنه على الرغم من أن اليوم هو يوم عمل والطقس صعب ودرجات الحرارة تحت الصفر لكن هذا لم يمنع من توافد المواطنين على اللجان والادلاء باصواتهم، حيث اشار أحد السفراء الى أن أول ناخب حضر اليوم كان من ذوى الهمم.
من جانبه شدد المستشار احمد بندارى على أنه فى حال ظهور أى مشكلة فنية بشان بطاقة الرقم القومى للمواطنين يتم التيسير على المواطنين لمباشرة الحقوق السياسية.
وانطلقت عمليات التصويت فى تمام الساعة العاشرة مساء الخميس بتوقيت القاهرة، عملية التصويت للمصريين في دولة نيوزيلاندا، بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024.
وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات، غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التلفزيونى المباشر، لمتابعة إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم فى المراكز الانتخابية داخل مقار البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم.
وتتواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم السبت، لليوم الثاني علي التوالي من عملية التصويت بانتخابات الرئاسة، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
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