شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بـ "هولندا": ممتنون للمشاركين فى الانتخابات ومواجهتهم لبرودة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أجرت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالات بالصوت والصورة عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من سفراء الدول والقنصليات ورؤساء اللجان الفرعية لتصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، لمتابعة سير عملية الاقتراع بالخارج.

ونقلت الغرفة المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، بث تلفزيوني لمتابعة عملية التصويت للمصريين في لاهاي ، خلال مكالمة مع السفير هيثم صلاح سفير مصر بهولاندا ، حيث انطلقت فى تمام الساعة التاسعة اليوم السبت اليوم الثاني من عملية التصويت حسب التوقيت المحلي لكل دولة، ويتوجه المصريون المقيمون هناك إلى مقار السفارة والبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

ووجه السفير هيثم صلاح سفير مصر بهولندا، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، علي استمرا التواصل والتنسيق مع كافة البعثات الدبلوماسية والسفراء والقنصليات، مما عمل علي سير العملية بيسر وسهولة .

وأضاف أنه ممتن في الحقيقة علي اللي المواطنين الذين تحاملوا علي نفسهم وشاركوا في العملية الانتخابية، رغم الجو الشديد البرودة، وأننا بنحاول مساعدتهم وبنقدمهم مشروبات دافئة ونستضيفهم، ونقدم لهم التحية، موضحًا أن العملية الانتخابية تسير بسلامة ، وليس هناك إي معوقات في سير العملية الانتخابية.