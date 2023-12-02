أخبار مصر

سفير مصر بـ "هولندا": ممتنون للمشاركين فى الانتخابات ومواجهتهم لبرودة الطقس

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بـ "هولندا": ممتنون للمشاركين فى الانتخابات ومواجهتهم لبرودة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

أجرت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالات بالصوت والصورة عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من سفراء الدول والقنصليات ورؤساء اللجان الفرعية لتصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، لمتابعة سير عملية الاقتراع بالخارج.

 

ونقلت الغرفة المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، بث تلفزيوني لمتابعة عملية التصويت للمصريين في لاهاي  ، خلال مكالمة مع السفير هيثم صلاح سفير مصر بهولاندا ، حيث انطلقت فى تمام الساعة التاسعة اليوم السبت اليوم الثاني من عملية التصويت حسب التوقيت المحلي لكل دولة، ويتوجه المصريون المقيمون هناك إلى مقار السفارة والبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

 

ووجه السفير هيثم صلاح سفير مصر بهولندا، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، علي استمرا التواصل والتنسيق مع كافة البعثات الدبلوماسية والسفراء والقنصليات، مما عمل علي سير العملية بيسر وسهولة .

 

وأضاف أنه ممتن في الحقيقة علي اللي المواطنين الذين تحاملوا علي نفسهم وشاركوا في العملية الانتخابية، رغم الجو الشديد البرودة، وأننا بنحاول مساعدتهم وبنقدمهم مشروبات دافئة ونستضيفهم، ونقدم لهم التحية، موضحًا أن العملية الانتخابية تسير بسلامة ، وليس هناك إي معوقات في سير العملية الانتخابية.

 

وأكد سفراء مصر فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بالهيئة الوطنية، على انتظام التصويت فى الخارج دون وجود مشاكل تعوق سير العملية الانتخابية وادلاء الناخبين باصواتهم.

 

وقال السفراء فى الدول الأوربية أنه على الرغم من أن اليوم هو يوم عمل والطقس صعب ودرجات الحرارة تحت الصفر لكن هذا لم يمنع من توافد المواطنين على اللجان والادلاء باصواتهم، حيث اشار أحد السفراء الى أن أول ناخب حضر اليوم كان من ذوى الهمم.

 

من جانبه شدد المستشار احمد بندارى على أنه فى حال ظهور أى مشكلة فنية بشان بطاقة الرقم القومى للمواطنين يتم التيسير على المواطنين لمباشرة الحقوق السياسية.

 

وانطلقت عمليات التصويت فى تمام الساعة العاشرة مساء الخميس بتوقيت القاهرة، عملية التصويت للمصريين في دولة نيوزيلاندا، بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024.

 

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات، غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التلفزيونى المباشر، لمتابعة إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم فى المراكز الانتخابية داخل مقار البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم.

 

وتتواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم السبت، لليوم الثاني علي التوالي من عملية التصويت بانتخابات الرئاسة، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

 

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements