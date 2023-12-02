شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: نتابع باستمرار عملية التصويت بالخارج لإزالة أى معوقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالات بالصوت والصورة عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من سفراء الدول والقنصليات ورؤساء اللجان الفرعية لتصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، لمتابعة سير عملية الاقتراع بالخارج.

ونقلت الغرفة المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، بث تلفزيوني لبدء عملية التصويت للمصريين بالخارج ، حيث انطلقت فى تمام الساعة التاسعة اليوم السبت اليوم الثاني من عملية التصويت حسب التوقيت المحلي لكل دولة، ويتوجه المصريون المقيمون هناك إلى مقار السفارة والبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

قال المستشار أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة عمليات متابعة تصويت المصريين في الخارج، مستمرة فى عملها حتى انتهاء الأيام الثلاثة المحددة للاقتراع.

وأضاف فى تصريحات صحفية له عقب اتصاله مع عدد من السفراء والقنصليات المصرية في الخارج عبر تقنية الفيديوكونفرانس، في بث تلفزيوني للغرفة المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة سير العملية الانتخابية للمصريين بالخارج، قائلًا: بنتابع ساعة بساعة ونشكر حضارتكم علي التيسير علي المواطنين، وكل من معه بطاقة الرقم القومي حتي إن كانت منتهية فله حق الانتخاب، مؤكدا أن الهيئة تسعي لازالة كل المعوقات، ويشكر كل السفراء ورؤساء اللجان الفرعية، وإن غرفة العمليات ستظل في اتصال دائم علي مدار الأيام المحددة لتصويت المصريين بالخارج، وسيتم الإعلان أول بأول عن تطورات المشاركة الانتخابية ضمانا للشفافية.

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات، غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التلفزيونى المباشر، لمتابعة إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم فى المراكز الانتخابية داخل مقار البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.