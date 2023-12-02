شكرا لقرائتكم خبر عن القناة 12 الإسرائيلية تعلن فشل المفاوضات: الجيش يهاجم غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القناة 12 الإسرائيلية اليوم، عن تحطم المفاوضات وعن هجوم الجيش الاسرائيلى لغزة، وقال الجيش الإسرائيلي لسكان غزة توجهوا غرب القطاع وللمنطقة الانسانية في الجنوب.

وكان قد قال الجيش الإسرائيلى الجمعة، إن قواته تمكنت من تحديد هوية جثة إحدى الذين احتجزتهم حركة "حماس" في السابع من أكتوبر، وتأكدت من سقوط 4 آخرين، في وقت استؤنفت فيه الحرب في القطاع بعد هدنة استمرت أسبوعاً.

وذكر الجيش في بيان "أن القوات الإسرائيلية عثرت مؤخراً على جثة عوفر تزارفاتي، وهو أحد الأشخاص الذين احتُجزوا من مهرجان نوفا الموسيقي في رعيم خارج غزة، وحدد مسؤولو الطب الشرعي أنها جثته في وقت سابق هذا الأسبوع".

وقال الأميرال دانيال هاجاري كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلى "إن أسر الرهائن إلياهو مارجاليت، وميا جورين ورونين إنجِل وآري زالمانوفيتش، أُخطرت بوفاتهم استناداً إلى معلومات مخابراتية موثوقة".