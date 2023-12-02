الأوبرا تحتفي بمئوية المغنية اليونانية ماريا كالاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع سفارة اليونان بالقاهرة، حفلا لأوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي.

وذلك بمناسبة مرور مائة عام علي ميلاد مغنية الأوبرا اليونانية العالمية ماريا كالاس.

ويقام الحفل بمشاركة المغنيات تحية شمس الدين، مني رفلة، داليا فاروق، دينا اسكندر واليونانية سونيا ثيودريدو. وذلك في الثامنة مساء الاثنين 4 ديسمبر علي المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مقتطفات من الأوبرات الكلاسيكية العالمية التي تميزت بأدائها ماريا كالاس خلال مشوارها الفنى منها افتتاحية نورما للأوركسترا، توراندوت - توسكا لـ بوتشينى، الوالى لـ كاتالانى، ادريانا لسيليا، كارمن لبيزيه وكافاليرا روستيكانا لماسكانى وفاوست لجاوند.

ولدت ماريا كالاس 2 ديسمبر 1923 درست العزف علي البيانو وأصول الغناء اليوناني وتميز صوتها بالقدرة العظيمة علي التلوين وأداء المهارات الصوتية؛ تألقت في أداء أوبرا عايدة 1949 في ميلانو كما قدمت العديد من الأدوار الأخرى، حصلت علي العديد من الجوائز منها جائزة جرامي لإنجاز العمر، نجمة علي ممر الشهرة في هوليوود، ووسام استحقاق الجمهورية الإيطالية.

يذكر أن أوركسترا أوبرا القاهرة تأسس عام 1994، شارك فرقتي أوبرا القاهرة وباليه أوبرا القاهرة في تقديم العديد من عروض الباليه والأوبرات الشهيرة، كما اهتم بتقديم سلسلة حفلات تحت اسم جالا كونسير لإتاحة الفرصة لكثير من السوليستات المصريين بالغناء والعزف بمصاحبته مع استضافة سوليستات وقادة عالميين.