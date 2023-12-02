"دفاع النواب": مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية تفوق الخيال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

أكد النائب خالد طنطاوي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشاركة المصريين بالخارج وبمختلف دول العالم في الانتخابات الرئاسية واليوم الثاني على التوالى تفوق الخيال، معرباً عن سعادته بتصويت المصريين بالخارج بهذه الصورة الكبيرة والمشرفة.

وقال "طنطاوي"، إن حجم الإنجازات التي قدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، طيلة السنوات الماضية يؤكد أنه زعيم ولا يزال يسعى للانطلاق بالوطن إلى آفاق اكبر مشيداً بآلاف المشروعات التي تم إنجازها والتنمية الشاملة في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والبنية التحتية والمدن الجديدة وغيرها.

واعتبر البرلماني أن تأييد ودعم المصريين بالخارج للرئيس السيسي في هذه الانتخابات بمثابة دليل قاطع على رد الجميل للرئيس السيسي الذي سخر جميع امكانيات الدولة لتحقيق جميع مطالب المصريين بالخارج.

وثمن حرص المصريين بالخارج فى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية إعمالا لحقهم القانونى والدستورى خاصة أن المصريين بالخارج يبلغ تعدادهم نحو 14 مليون مصرى، فى مختلف دول العالم ومشاركتهم علامة مهمة فى تأكيد أصالة الشعب المصرى وتمسكه برسم مستقبل وطنه والتصدي لمخططات الفوضى.