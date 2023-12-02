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سقوط عصابة تعدين العملات الرقمية بالجيزة بحوزتهم 55 حاسب آلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 5 أشخاص بالجيزة؛ لقيامهم بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تعدين وترويج المشفرة.
معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أفادت قيام (4 أشخاص - مقيمين بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تعدين العملات الرقمية "بيتكوين" المحظور استخدامها وترويجها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، بحوزتهم (55 جهاز "حاسب آلي"-4 هواتف محمولة بها محافظ إلكترونية)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم لتلك الأجهزة وأنها مرتبطة بالإنترنت والمحافظ الإلكترونية الخاصة بهم وأن تلك الأجهزة تستخدم في تعدين العملات الرقمية، وتحويلها من خلال مواقع إلكترونية إلى عملات افتراضية وعقب ذلك يقوموا بتحويلها إلى عملة رقمية وبيعها من خلال بعض المواقع، ويتم تحويل قيمة البيع عن طريق محافظ إلكترونية "المضبوطة".
كما أمكن ضبط مصدر الأجهزة (فني إلكترونيات - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر)، وبمواجهته أيد ذلك.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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