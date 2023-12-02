"خناقة شوارع".. مقتل مالك محل سجاد في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تباشر النيابة المختصة بشمال الجيزة، التحقيقات حول مصرع صاحب محل سجاد فى مشاجرة بين طرفين.

وقررت النيابة المختصة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

وتلقى قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بلاغا حدوث مشاجرة بدائرة القسم وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "مالك محل للسجاد، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق توفي إثر إصابته، وطرف ثان 3 أشخاص ، مقيمون بمحافظة الجيزة، لخلافات الجيرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثاني على مالك المحل بالضرب بالأيدى فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

تم ضبط المتهمين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.