شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالمرافق تؤكد تأييدها للرئيس السيسى فى الانتخابات بمؤتمر حاشد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مؤتمر النقابة العامة للعاملين بالمرافق برئاسة هشام فؤاد نائب أول رئيس الاتحاد الدولى للخدمات والذى جاء تحت عنوان " المرافق العامة تنتخب الرئيس' التأييد الكامل للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية الذى ينتهى التصويت بها بالخارج اليوم على أن تجرى بالداخل أيام 10 و11 و12 من نفس شهر ديسمبر الجارى.

وأكد محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر استمرار الاتحاد وتنظيماته النقابية فى عقد المؤتمرات لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى رسالة للعالم كله أننا خلف الفيادة السياسية دعما للحفاظ على الامن والاستقرار الذى تشهده قلاع الجمهورية الجديدة...مشيرا الى أن مشروعى التأمين الصحى و قانون العمل سيحققا أعلى معدلات الامان الوظيفى تساهم فى احداث طفرة اجتماعية".

وقال أن عمال مصر على قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسى استكمالا لمواصلة واقامة المشروعات القومية العملاقة ويعد مشروع قناة السويس الذى ساهم فى دعم الاقتصاد القومى وانشاء ٢٨ محطة كهرباء انتجت ٢٥ الف ميجا وات بخلاف المشروعات الأخرى قد غيرت من ملامح مصر.

وتابع رئيس المؤتمر هشام فؤاد موجها رسالة الى المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى أكد فيها الاصطفاف خلف الرئيس من أجل استكمل بناء مصر الحديتة.مجددا العهد بدوران الإنتاج فى كافة ربوع الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن 500 ألف عامل من أعضاء تصنيف نقابة المرافق يؤيدون للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى للتطبيق الاحترافى عند تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة وبخاصة المرافق العامة والتى دعمت من أصول البنية التحتية المستدامة الممثلة فى كل المسارات على مستوى المحافظات والتى ساهمت فى صناعة مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية وتجارية وفرت العديد من فرص العمل المستحدثة.

وقال "فؤاد" إنه طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى بالعمل ليل نهار لتطوير منظومة المرافق من أجل جذب استثمارات بغرض انشاء مناطق لوجستية وتجارية لتأتى كواحدة من الانجازات التى توفر قدرًا كبيرا من اشكال أسواق العمل المنظم.

وأعلنت المهندسة صباح مشالى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء التأييد الكامل للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لدعم ومساندة الدولة لاستكمال المشروعات الكهربائية الضخمه التى حققت نقلة نوعية فى مجالات الطاقة مؤكدة أن شبكات الكهرباء المصرية تصاهى شبكات الكهرباء العالمية داعية عمال مصر للنزول بكثافة للمشاركة بالانتخابات.

واكد المحاسب محمد السيسى العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب بقطاع الكهرباء ان دعم قطاع المرافق للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى ياتى استمرارا لمعطيات ومفردات توفير الامن والاستقرار الذى تشهده البلاد مؤكدا ان التلاحم بين جميع قوى الشعب شعب ورئيس وعمال زفلاجين ومراة وشباب وشرطة والجيش الذى يجتل المرتبة الرابعة عالميا.يمثل قيمة عظيمة لمصر.

أشار الدكتور خالد الدستاوى نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الى المشروع الاعظم فى تاريخ مصر وهو حياة كريمة الذى يلقى دعما كبيرا من الرئيس السيسى داعيا المؤتمر الخروج بكثافة لانتخاب المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.

وثمن عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد رئيس نقابة البناء والاخشاب دور عمال المرافق فى تنفيذ المشروعات القومية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكدا حرص عمال مصر وفى القلب عمال المرافق المشاركة بالعرس الانتخابى ايام ١٠ و١١ و١٢ من شهر ديسمبر الجارى.

وشارك فعاليات المؤتمر نواب وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام منهم محمد حنفى وكامل عبد المقصود ونواب نقابة المرافق أحمد فهمى وعصام مباشر وعلى خلاف ومحمد حسن الامين العام ورضا الدغيدى أمين الصندوق بالاضافة لأعضاء مجلس إدارة النقابة ورؤساء واعضاء اللجان النقابية التابعة لنقابة المرافق العامة.

كان المؤتمر قد بدأ بالسلام الجمهورى ثم تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم كما استعرض المؤتمر فيلما تسجيليا عن انجازات الدولة المصرية خلال العشر سنوات الاخيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.